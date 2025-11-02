Челябинцев предупредили о сильном гололеде из-за осадков и заморозков

Из-за осадков и заморозков в Челябинской области возможен гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска предупредили о возможном гололеде из-за изменения погоды. Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

«Уважаемые челябинцы! В связи с изменениями погодных условий, возможны гололедные явления. Будьте бдительны. Во время движения на автомобиле используйте шины по сезону, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении ведомства.