Челябинцев предупредили о сильном гололеде из-за осадков и заморозков

Из-за осадков и заморозков в Челябинской области возможен гололед
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителей Челябинска предупредили о возможном гололеде из-за изменения погоды. Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
«Уважаемые челябинцы! В связи с изменениями погодных условий, возможны гололедные явления. Будьте бдительны. Во время движения на автомобиле используйте шины по сезону, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении ведомства.
Ночью на территории региона начался снег и ожидаются сильные заморозки. В пресс-службе напомнили, что при возникновении происшествий необходимо звонить по номеру 112. Спасатели рекомендуют автомобилистам заранее подготовить транспорт к зимним условиям, в том числе установить зимние шины. В сентябре продажи сезонной резины продажи выросли на четверть.
