В ФСБ раскрыли, кто стоит за фейками о дефиците бензина в Свердловской области

Вбросами фейковой информации о дефиците топлива в Свердловской области занимаются украинские спецслужбы. Их целью является распространение паники и страха среди жителей, рассказали в антитеррористической комиссии региона.
«Расчет инициаторов данной информационно-психологической операции фокусируется на создании потребительского ажиотажа. Для придания правдоподобия фейкам используются фотографии с реальных автозаправочных станций, а масштабы проблемы сознательно преувеличиваются. Также публикуются поддельные чеки с завышенными ценами», — пояснили там.
Для примера приводится ситуация на АЗС-80 в Невьянске, которая временно прекратила работу из-за плановой зачистки и калибровки резервуаров с 6 по 8 октября, а затем — из-за ремонта топливопроводов с 9 по 22 октября. Несмотря на это, некоторые СМИ и telegram-каналы ошибочно назвали причиной закрытия «нехватку топлива».
По данным ведомства, несмотря на удары ВСУ по объектам нефтяной инфраструктуры, на складах крупных компаний сохраняются устойчивые запасы горючего. Необоснованным ростом цен на топливо занимается Федеральная антимонопольная служба, возбуждая соответствующие дела.
Сообщения о том, что на заправках сети Tamic Energy введены ограничения появились 6 октября. В компании это связали с «возникшим дефицитом топливных ресурсов». Однако позже департамент информационной политики региона заявил, что проблем с топливом нет, а запасов у крупных игроков достаточно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!