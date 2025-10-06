Осенний губернаторопад осложнил перестановки топ-чиновников

Приближающийся масштабный губернаторопад осложнил кадровые перестановки топ-чиновников. Это одна из причин, по которой Тверская область уже неделю без руководителя. По словам федеральных источников URA.RU, основная проблема — в ограниченности кадрового резерва.
«Список потенциальных претендентов на должности глав субъектов узок, а число вакантных губернаторских постов к зиме может увеличиться до пяти. Готовится непростая конфигурация», — сообщил URA.RU инсайдер.
Назначение тверского губернатора также тормозит активность федеральных бизнес-групп. Для них регион привлекателен строительством в нем участка высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург». Трасса проходит и через Новгородскую область, где феврале так же неожиданно сменился губернатор. Бывший глава региона Андрей Никитин перешел в Минтранс, а его зам Александр Дронов возглавил субъект.
По данным агентства, контроль над строительством магистрали стремятся получить структуры, близкие к двум российским олигархам. Они одержали аппаратную победу в противостоянии за Новгородскую область в феврале, сообщали источники.
«Особенность тверского сценария в том, что он произошел слишком внезапно. В Новгородской области шла подготовка, в регион заранее завели нужного замгубернатора, который позже стал губернатором. Здесь — форс-мажорная модель, поэтому и игроки не распределились», — сказал URA.RU директор компании «Маркком» Сергей Маркелов.
Эксперт отметил, что субъект возглавит либо политический менеджер и выходец из власти, либо представитель крупной корпорации. В случае, если эти стороны не договорятся, придет «человек Х», выбранный напрямую Путиным, сказал Маркелов. Пока что в Кремле, как сообщил корреспонденту агентства Дмитрий Песков, еще не определились с кандидатурой.
В конце сентября Владимир Путин назначил экс-губернатора Тверской области Игоря Руденю полпредом Северо-Западного федерального округа. Он занял пост Александра Гуцана, перешедшего на пост Генпрокурора.
