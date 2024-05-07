Москва оспорила победу мэра Екатеринбурга в голосовании за новые парки

Екатеринбург рискует не получить деньги на благоустройство парков по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», несмотря на то, что мэр Алексей Орлов уже фактически объявил о победе города. Организаторы общероссийского голосования не зачли городу 15,4 тысячи голосов, и он оказался в числе муниципалитетов, не выполнивших не только федеральный KPI (389,5 тысячи голосов), но и региональный (318,7 тысячи).
Голосование проходило с середины марта по 30 апреля. Чтобы рассчитывать на финансирование, Орлову нужно было мобилизовать 318,9 тысячи человек. В результате грандиозных усилий, предпринятых его замом Мариной Фадеевой, Екатеринбург набрал 325,3 тысячи. Это третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Сомнений в том, что победивший парк 50-летия ВЛКСМ будет реконструирован в 2025 году, не было ни у кого.
Но по итогам устроенной МинЖКХ проверки голосов данные обновились (причем не только по Екатеринбургу). Количество голосов, которые зачли городу, составляет 309997, следует из оказавшихся в распоряжении URA.RU данных. Сейчас Екатеринбург в «красной» зоне — вместе с Дегтярском.
«Орлов намерен обсуждать это с губернатором. Или уже обсудил. Чтобы федеральные деньги, которые получит и будет распределять „область“, все же пришли», — поделился источник, знакомый с ситуацией. Ранее Орлов говорил URA.RU о несправедливости существующей системы постановки задач для территорий.
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