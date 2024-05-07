Москва оспорила победу мэра Екатеринбурга в голосовании за новые парки

08 мая 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов, возможно, уже обсудил ситуацию с главой региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбург рискует не получить деньги на благоустройство парков по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», несмотря на то, что мэр Алексей Орлов уже фактически объявил о победе города. Организаторы общероссийского голосования не зачли городу 15,4 тысячи голосов, и он оказался в числе муниципалитетов, не выполнивших не только федеральный KPI (389,5 тысячи голосов), но и региональный (318,7 тысячи). Голосование проходило с середины марта по 30 апреля. Чтобы рассчитывать на финансирование, Орлову нужно было мобилизовать 318,9 тысячи человек. В результате грандиозных усилий, предпринятых его замом Мариной Фадеевой, Екатеринбург набрал 325,3 тысячи. Это третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Сомнений в том, что победивший парк 50-летия ВЛКСМ будет реконструирован в 2025 году, не было ни у кого. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга в последний момент выполнила план по голосам за новые парки Но по итогам устроенной МинЖКХ проверки голосов данные обновились (причем не только по Екатеринбургу). Количество голосов, которые зачли городу, составляет 309997, следует из оказавшихся в распоряжении URA.RU данных. Сейчас Екатеринбург в «красной» зоне — вместе с Дегтярском. «Орлов намерен обсуждать это с губернатором. Или уже обсудил. Чтобы федеральные деньги, которые получит и будет распределять „область“, все же пришли», — поделился источник, знакомый с ситуацией. Ранее Орлов говорил URA.RU о несправедливости существующей системы постановки задач для территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург рискует не получить деньги на благоустройство парков по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», несмотря на то, что мэр Алексей Орлов уже фактически объявил о победе города. Организаторы общероссийского голосования не зачли городу 15,4 тысячи голосов, и он оказался в числе муниципалитетов, не выполнивших не только федеральный KPI (389,5 тысячи голосов), но и региональный (318,7 тысячи). Голосование проходило с середины марта по 30 апреля. Чтобы рассчитывать на финансирование, Орлову нужно было мобилизовать 318,9 тысячи человек. В результате грандиозных усилий, предпринятых его замом Мариной Фадеевой, Екатеринбург набрал 325,3 тысячи. Это третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Сомнений в том, что победивший парк 50-летия ВЛКСМ будет реконструирован в 2025 году, не было ни у кого. Но по итогам устроенной МинЖКХ проверки голосов данные обновились (причем не только по Екатеринбургу). Количество голосов, которые зачли городу, составляет 309997, следует из оказавшихся в распоряжении URA.RU данных. Сейчас Екатеринбург в «красной» зоне — вместе с Дегтярском. «Орлов намерен обсуждать это с губернатором. Или уже обсудил. Чтобы федеральные деньги, которые получит и будет распределять „область“, все же пришли», — поделился источник, знакомый с ситуацией. Ранее Орлов говорил URA.RU о несправедливости существующей системы постановки задач для территорий.