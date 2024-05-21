Мэр заявил, что Екатеринбург получит деньги на парк, несмотря на решение Москвы. Видео

21 мая 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов выехал в парк 50-летия ВЛКСМ, чтобы поблагодарить волонтеров Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургский парк 50-летия ВЛКСМ в Юго-западном районе получит федеральное финансирование на благоустройство, даже несмотря на то, что установленный региональными властями KPI по явке на голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» власти не выполнили. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на встрече с волонтерами, которые помогали агитировать на участие в акции, передает корреспондент URA.RU. «Нам удалось решить задачу и мы обязательно привлечем федеральное финансирование. Мы его получим — в этом нет никаких сомнений, потому что Екатеринбург занял первое место среди городов миллионников по количеству голосов. Это успех!» — заявил Орлов. По его словам, уже готов и проект реконструкции парка, но над ним надо еще поработать. «Получится прекрасная территория для досуга, для отдыха с детьми», — заключил мэр. Общероссийское голосование за парки и скверы проходило с середины марта по 30 апреля. В Екатеринбурге победил парк 50-летия ВЛКСМ. Но вопрос с деньгами на его реконструкцию подвис: Москва не зачла уральской столице 15,4 тысячи голосов (в итоге — 309,9 тысячи голосов при KPI в 318,9 тыс.). При этом Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Орлов собирался обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский парк 50-летия ВЛКСМ в Юго-западном районе получит федеральное финансирование на благоустройство, даже несмотря на то, что установленный региональными властями KPI по явке на голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» власти не выполнили. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на встрече с волонтерами, которые помогали агитировать на участие в акции, передает корреспондент URA.RU. «Нам удалось решить задачу и мы обязательно привлечем федеральное финансирование. Мы его получим — в этом нет никаких сомнений, потому что Екатеринбург занял первое место среди городов миллионников по количеству голосов. Это успех!» — заявил Орлов. По его словам, уже готов и проект реконструкции парка, но над ним надо еще поработать. «Получится прекрасная территория для досуга, для отдыха с детьми», — заключил мэр. Общероссийское голосование за парки и скверы проходило с середины марта по 30 апреля. В Екатеринбурге победил парк 50-летия ВЛКСМ. Но вопрос с деньгами на его реконструкцию подвис: Москва не зачла уральской столице 15,4 тысячи голосов (в итоге — 309,9 тысячи голосов при KPI в 318,9 тыс.). При этом Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Орлов собирался обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым.