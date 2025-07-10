За счет чего в России снизят стоимость автомобилей

Власти нашли способ снизить себестоимость российских машин. По итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественного автопрома, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 июля поручил улучшить меры поддержки транспортного рынка. А именно снизить стоимость автомобилей и повысить производительность труда в отрасли. Как рассказали эксперты URA.RU, этого можно добиться за счет поставок китайских комплектующих или их совместного производства.
Премьер поручил ведомствам учесть необходимость установления правовых основ функционирования института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики.
На российском авторынке увеличился объем предложений, но стоимость машин высокая и спрос падает, отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Именно поэтому Михаил Мишустин поставил акцент на снижении себестоимости транспорта и повышении производительности труда в автоотрасли, ведь без этого не получится нарастить продажи авто.
«За первые шесть месяцев 2025 года спрос на легковые автомобили упал на 28%, а на грузовые — на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это, конечно, обвал отечественного автопрома. Иначе не назовешь», — полагает Подщеколдин.
Объем предложений на рынке только увеличивается. За первое полугодие 2025 года рост составил 18% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили аналитики автомобильного интернет-портала. При этом средняя цена выставляемых на продажу авто с учетом дорогих и бюджетных вариантов, по их данным, составляет 1,6 млн рублей — снижение на 11% с начала года.
«Однако этого недостаточно, чтобы повысить спрос на машины. Для снижения их себестоимости необходимо наращивать производство комплектующих для авто. Да, сейчас наши специалисты изготавливают диски, шины, аккумуляторы, свечи зажигания… Но этого мало, поэтому мы привозим уже собранные в Китае автомобили», — объяснил президент ассоциации РОАД.
Собирать машины выгоднее в РФ, поскольку это дешевле, чем привозить готовые из-за границы, считает Алексей Подщеколдин. Но для этого, по его мнению, необходимо наладить отечественное производство именно технологически сложных компонентов: автоматических коробок передач, иголок (щупов) электронного управления, подушек безопасности, ремней…
«Я полагаю, что власти ведут переговоры с китайскими производителями. Возможно, удастся договориться, например, о совместном производстве ряда комплектующих для авто, или, если мы хотим быстро снизить себестоимость машин, — о поставках запчастей, которые мы пока не можем изготовить.
Но для этого нам нужно предложить китайцам какие-то преференции, чтобы им было выгодно везти комплектующие в Россию», — отметил эксперт.
На снижение себестоимости отечественного авто может повлиять и автоматизация производства, сказал исполнительный директор «Объединения автопроизводителей России» Игорь Коровкин.
«Использование роботов в автомобилестроении может привести к оптимизации кадров на производстве и повлиять на снижение себестоимости авто. Однако важно понимать, что применение современных технологий в автопроме требует серьезных затрат, поэтому быстро не окупится», — резюмировал Коровкин.
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