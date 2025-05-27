Силовик раскрыл, как нашли два дня плутавшего в лесу под Кизелом ребенка

Пропавшего шестилетнего мальчика в Прикамье нашли по следам
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок ушел за своим братом в лес
Ребенок ушел за своим братом в лес Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

Мальчика, которого больше двух суток искали в окрестностях Кизела (Пермский край), удалось найти по следам. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«По камерам установили, в какую сторону леса он уходит. В том направлении начали искать. Нашли один след, затем — второй с отпечатком маленького детского сланца. Пустили собаку. Ну и так нашли», — пояснил собеседник информационного агентства.

URA.RU уже рассказывало, что ребенок потерялся 25 мая. Он ушел с детской площадки у дома, где гулял. В поиске были задействованы десятки волонтеров, неравнодушных граждан региона и правоохранителей. Подробнее о том, как велись поиски — узнаете из нашей онлайн-трансляции.

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Мальчика, которого больше двух суток искали в окрестностях Кизела (Пермский край), удалось найти по следам. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «По камерам установили, в какую сторону леса он уходит. В том направлении начали искать. Нашли один след, затем — второй с отпечатком маленького детского сланца. Пустили собаку. Ну и так нашли», — пояснил собеседник информационного агентства. URA.RU уже рассказывало, что ребенок потерялся 25 мая. Он ушел с детской площадки у дома, где гулял. В поиске были задействованы десятки волонтеров, неравнодушных граждан региона и правоохранителей. Подробнее о том, как велись поиски — узнаете из нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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