Силовик раскрыл, как нашли два дня плутавшего в лесу под Кизелом ребенка

Мальчика, которого больше двух суток искали в окрестностях Кизела (Пермский край), удалось найти по следам. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«По камерам установили, в какую сторону леса он уходит. В том направлении начали искать. Нашли один след, затем — второй с отпечатком маленького детского сланца. Пустили собаку. Ну и так нашли», — пояснил собеседник информационного агентства.
URA.RU уже рассказывало, что ребенок потерялся 25 мая. Он ушел с детской площадки у дома, где гулял. В поиске были задействованы десятки волонтеров, неравнодушных граждан региона и правоохранителей. Подробнее о том, как велись поиски — узнаете из нашей онлайн-трансляции.
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