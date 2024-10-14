Долларовый миллиардер из списка Forbes Кузяев стал самым богатым пермяком

Владелец АО «Эр-Телеком Холдинг» и предприниматель Андрей Кузяев стал самым богатым пермяком. Об сообщил портал Properm, составивший топ-100 наиболее обеспеченных жителей Перми и края.
«Первый номер рейтинга богатых людей Прикамья — миллиардер из списка Forbes Андрей Кузяев. Ему принадлежит телекоммуникационный холдинг „Эр-Телеком“ „Нефтьсервисхолдинг“ и еще около сотни аффилированных компаний. Также недвижимость в Москве и Перми. До деофшоризации бизнеса в 2021 году размер его состояния оценивался в 850 млн долларов, а к 2024 году уже называется сумма более миллиарда долларов», — сообщает издание.
Вторую строчку рейтинга занимает владелец пермского многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Издание отмечает, что в году Репин заявлял о выходе из девелоперского бизнеса. Но после этого его состояние только выросло. Размер активов по итогам 2023 года составил почти 16 млрд рублей, а их годовая выручка — 35 млрд рублей. На третьем месте списка оказался собственник чернушинского молокозавода Владимир Матыцын, чье состояние оценивается в 11,1 млрд рублей.
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