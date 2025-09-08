Конфликты на иркутских выборах приобрели криминальный характер. Избили снятого с выборов кандидата от КПРФ Константина Бушуева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы и претендент на пост губернатора Иркутской области Георгий Левченко.
«Буквально вчера вечером было совершено нападение на нашего кандидата в мэры Иркутского района Бушуева. Он очень серьезно пострадал. Ему пришлось накладывать швы», — заявил Левченко. Заявление направлено председателю СК Бастрыкину.
По данным агентства, нападение произошло в парк-отеле «Бурдугуз». Бушуеву нанесли несколько ударов по голове. Нападавшим может быть сын известного иркутского предпринимателя, сказал URA.RU источник, знакомый с экс-кандидатом. Официальной информации пока нет.
В штабе КПРФ не разглашают подробности инцидента, однако связывают произошедшее с политической деятельностью Бушуева. Как утверждает собеседник, бывший кандидат намеревался обжаловать решение суда о своем снятии с выборов.
Выборы в мэры Иркутского района — одни из самых скандальных и «грязных» в 2025 году. Депутат Константин Бушуев, перешедший во время кампании из ЕР в КПРФ, составил конкуренцию действующему главе Леониду Фролову. Несколько дней назад Бушуева сняли с выборов через суд. Скандалы в районе угрожали губернатору Игорю Кобзеву, переизбирающемуся на второй срок.
