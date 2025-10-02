Стало известно, когда в Екатеринбурге откроют главный каток

Каток на Площади 1905 года начнет работать с 5 декабря 2025 года. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Документ размещен на сайте мэрии.
«Постановляю: осуществить устройство временного ледового катка на Площади 1905 года с 29 сентября по 4 декабря 2025 года и использовать его для проведения новогодних мероприятий и организации досуга горожан и гостей Екатеринбурга с 5 декабря 2025 года по 23 февраля 2026 года», — говорится в постановлении. На площадке также будет организована новогодняя ярмарка.
Демонтаж катка назначен на 24 февраля 2026 года. Полностью убрать его должны с Площади 1905 года 8 марта. Ответственным за площадку в этом году вновь назначен ЦПКиО.
Решение об обустройстве катка на Площади 1905 года было принято летом 2024 года. Об этом мэр Алексей Орлов рассказал на Совете неравнодушных горожан. Для этого ледовый городок с площади перенесли в Исторический сквер. Открыли каток 21 декабря 2024 года ледовым шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
Также 14 ноября 2025 года в городе начнут возводить ледовый городок — вновь в Историческом сквере. Работать будет площадка с 30 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.
