Назначение прокурора ХМАО перенесли на осень. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Ротация прокурора ХМАО будет обсуждаться осенью. Совет Федерации завершил весеннюю сессию, не рассмотрев этот вопрос», — пояснил инсайдер.
По словам собеседника агентства, из-за плотной международной повестки вопрос о назначении глав надзорных ведомств в регионах решено было сдвинуть. Сенаторы должны были обсудить переход экс-прокурора Югры Евгения Ботвинкина в Калужскую область (а, соответственно, и будущий регион работы калужца Константина Жилякова), и кандидатуру сменщика Ботвинкина.
«Пока одним из основных кандидатов считается первый зам прокурора Приморского края Дмитрий Попов. Аттестацию он прошел. Однако в прокуратуре ХМАО симпатии пока на стороне врио главы надзорного ведомства Михаила Дружинина. Изменится ли расклад до начала новой сессии Совфеда в конце сентября, пока не ясно», — отмечает инсайдер.
В Генпрокуратуре не ответили на запрос журналиста агентства. В пресс-службы прокуратуры ХМАО отмечают, что кадровые вопросы назначения такого уровня — не в компетенции регионального ведомства.
На сайте Совета Федерации опубликована повестка последнего заседания весенней сессии. Сенаторы не рассматривали вопрос о назначении региональных прокуроров 25 июля, а их кандидатуры должны пройти согласования в СФ. Первое заседание осенней сессии назначено на 24 сентября.
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