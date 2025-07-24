24 июля 2025

Когда в ХМАО появится новый прокурор. Инсайд

Назначение прокурора ХМАО перенесли на осень
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый прокурор в ХМАО появится только осенью
Новый прокурор в ХМАО появится только осенью Фото:

Назначение прокурора ХМАО перенесли на осень. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Ротация прокурора ХМАО будет обсуждаться осенью. Совет Федерации завершил весеннюю сессию, не рассмотрев этот вопрос», — пояснил инсайдер.

По словам собеседника агентства, из-за плотной международной повестки вопрос о назначении глав надзорных ведомств в регионах решено было сдвинуть. Сенаторы должны были обсудить переход экс-прокурора Югры Евгения Ботвинкина в Калужскую область (а, соответственно, и будущий регион работы калужца Константина Жилякова), и кандидатуру сменщика Ботвинкина.

«Пока одним из основных кандидатов считается первый зам прокурора Приморского края Дмитрий Попов. Аттестацию он прошел. Однако в прокуратуре ХМАО симпатии пока на стороне врио главы надзорного ведомства Михаила Дружинина. Изменится ли расклад до начала новой сессии Совфеда в конце сентября, пока не ясно», — отмечает инсайдер.

В Генпрокуратуре не ответили на запрос журналиста агентства. В пресс-службы прокуратуры ХМАО отмечают, что кадровые вопросы назначения такого уровня — не в компетенции регионального ведомства.

На сайте Совета Федерации опубликована повестка последнего заседания весенней сессии. Сенаторы не рассматривали вопрос о назначении региональных прокуроров 25 июля, а их кандидатуры должны пройти согласования в СФ. Первое заседание осенней сессии назначено на 24 сентября.

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Назначение прокурора ХМАО перенесли на осень. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Ротация прокурора ХМАО будет обсуждаться осенью. Совет Федерации завершил весеннюю сессию, не рассмотрев этот вопрос», — пояснил инсайдер. По словам собеседника агентства, из-за плотной международной повестки вопрос о назначении глав надзорных ведомств в регионах решено было сдвинуть. Сенаторы должны были обсудить переход экс-прокурора Югры Евгения Ботвинкина в Калужскую область (а, соответственно, и будущий регион работы калужца Константина Жилякова), и кандидатуру сменщика Ботвинкина. «Пока одним из основных кандидатов считается первый зам прокурора Приморского края Дмитрий Попов. Аттестацию он прошел. Однако в прокуратуре ХМАО симпатии пока на стороне врио главы надзорного ведомства Михаила Дружинина. Изменится ли расклад до начала новой сессии Совфеда в конце сентября, пока не ясно», — отмечает инсайдер. В Генпрокуратуре не ответили на запрос журналиста агентства. В пресс-службы прокуратуры ХМАО отмечают, что кадровые вопросы назначения такого уровня — не в компетенции регионального ведомства. На сайте Совета Федерации опубликована повестка последнего заседания весенней сессии. Сенаторы не рассматривали вопрос о назначении региональных прокуроров 25 июля, а их кандидатуры должны пройти согласования в СФ. Первое заседание осенней сессии назначено на 24 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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