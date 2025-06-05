Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин завершит работу на своем посту в конце недели, 6 июня. По данным источников URA.RU в силовых структурах, исполнять его обязанности до назначения нового главы надзорного ведомства станет первый зам Михаил Дружинин, который в апреле 2025 года был переведен в Югру из Томской области.
«Ботвинкин покинет свой пост 8 июня, его последний рабочий день — пятница, 6 июня. До назначения нового прокурора исполняющим обязанности будет первый заместитель главы ведомства Дружинин», — сообщил инсайдер.
Опрошенные журналистами источники в силовых структурах отмечают, что в Югре до сих пор нет определенности с кандидатурой на замену Ботвинкину. «Ранее на пост главы прокуратуры ХМАО прочили трех кандидатов: старшего советника юстиции Дмитрия Попова из Приморья, а также двух выходцев из Тюменской области — первого зампрокурора Ямала Дениса Назаренко и бывшего первого зама прокурора Руфата Биктимерова, но он недавно вышел на пенсию. Каждая сторона пытается придать своему кандидату больший политический вес. Попов считался одним из самых вероятных кандидатов — по одной из версий, он аттестовался и ждет согласования. А по другой — прокурором ХМАО будет совсем другой силовик, который появится в регионе только осенью», — выдвигают предположения инсайдеры.
Разнятся и версии и о новом месте работы самого Ботвинкина. Ему то прочили перевод в Калугу на пост областного прокурора, то говорили, что он планирует побороться за пост главы Уральской транспортной прокуратуры. Пятилетний срок полномочий калужца Константина Жилякова истек 1 июня, и сейчас ведомство избегает в своем официальном telegram-канале формулировок «прокурор взял на контроль», используя вместо этой фразы «прокуратура взяла на контроль», что косвенно может говорить о грядущей замене Жилякова. Однако ни в прокуратуре ХМАО, ни в генпрокуратуре не ответили на вопрос о ротациях, и официального подтверждения информации нет.
Кандидатуры новых региональных прокуроров по закону должны быть оценены Советом Федерации. Но на последних заседаниях вопросы назначения глав надзорных ведомств не поднимались. «Ожидается, что все решится в середине июня. Надо понимать, что такие вопросы касаются не одного региона, и на повестке может быть больше десяти кандидатов на ротацию. Поэтому согласования такие длительные. Впрочем, могут быть и неожиданные повороты. Итоговое решение останется за генпрокурором Игорем Красновым», — поясняют источники.
Ботвинкин отработал в должности прокурора Югры 10 лет. Продолжить работу в регионе на этом посту не сможет из-за законодательных ограничений. Его ждет либо ротация, либо выход на пенсию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!