Строительство сквера на месте бывшей инфекционки в Перми начнется в сентябре

В центре Перми в третьем квартале 2025 года начнется реновация территории бывшей инфекционной больницы. Здесь будет создан новый Александровский сквер. Участок ограничен улицами Куйбышева, Попова, Пушкина и Революции. Основные работы по благоустройству сквера запланированы на 2026 год.
«На обновленной территории появится современная детская площадка, отдельная тихая зона для отдыха и площадка для проведения городских мероприятий. Выход на строительно-монтажные работы планируется в сентябре 2025 года, но большая часть работ пройдет в 2026 году», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на Министерство строительства Пермского края.
Ранее URA.RU рассказало, что голосование за название сквера началось в конце февраля 2025 на портале «Управляем вместе». Также было предложено назвать пространство Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер имени Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха.
За название Александровский сквер проголосовало 34,67% прикамцев. Губернатор Дмитрий Махонин тогда добавил, что название символичное, так как сквер находится недалеко от бывшей Александровской больницы. Сейчас это корпус краевой клинической больницы. Учреждение носило имя императора Александра I, который во время приезда в Пермь рекомендовал построить больницу.
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