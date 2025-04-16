«Коммерсант»: из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов

© Служба новостей «URA.RU»
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В качестве основных претендентов называют Oting, Kaiyi и другие
В качестве основных претендентов называют Oting, Kaiyi и другие Фото:

До десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в этом году из-за низких продаж и снижения рентабельности дилерских салонов. Об этом заявили аналитики. Основной причиной является избыточное насыщение рынка, которое приводит к расторжению франшиз.

«Количество китайских марок в хлынувшем на рынок потоке оказалось выше его возможностей», — отмечают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», передает «Коммерсант». В ассоциации также подчеркивают, что в условиях затоваривания складов, высоких ставок кредитования и низкой потребительской активности «уход некоторых марок неминуем». В качестве основных претендентов называют — Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

По данным «Газпромбанк Автолизинга», за первый квартал 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских брендов, что в 3,2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Также количество открытий новых салонов сократилось вдвое — до 124. Эти данные свидетельствуют о значительном сжатии бизнеса и убыточности деятельности дилеров, что подтверждает общую тенденцию ухудшения положения китайских автопроизводителей на российском рынке.

Однако крупные автопроизводители, имеющие разветвленную сеть дилерских центров и собственные производственные мощности в России, сохранят свое присутствие, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с URA.RU.

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До десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в этом году из-за низких продаж и снижения рентабельности дилерских салонов. Об этом заявили аналитики. Основной причиной является избыточное насыщение рынка, которое приводит к расторжению франшиз. «Количество китайских марок в хлынувшем на рынок потоке оказалось выше его возможностей», — отмечают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», передает «Коммерсант». В ассоциации также подчеркивают, что в условиях затоваривания складов, высоких ставок кредитования и низкой потребительской активности «уход некоторых марок неминуем». В качестве основных претендентов называют — Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. По данным «Газпромбанк Автолизинга», за первый квартал 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских брендов, что в 3,2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Также количество открытий новых салонов сократилось вдвое — до 124. Эти данные свидетельствуют о значительном сжатии бизнеса и убыточности деятельности дилеров, что подтверждает общую тенденцию ухудшения положения китайских автопроизводителей на российском рынке. Однако крупные автопроизводители, имеющие разветвленную сеть дилерских центров и собственные производственные мощности в России, сохранят свое присутствие, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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