Госэкспертиза одобрила проект строительства нового бассейна в Перми

В Перми в Орджоникидзевском районе будет построен новый бассейн
Бассейн должен быть сдан в 2026 году (архивное фото)
Проект строительства нового плавательного бассейна в Перми получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого госреестра заключений.

«Строительство плавательного бассейна по адресу: город Пермь, улица Гайвинская, 50б. Положительное заключение“, — сообщается на сайте госреестра. Будущий объект будет расположен в Орджоникидзевском районе краевой столицы.

Работы по строительству трехэтажного здания бассейна должны начаться в ноябре 2024 года. В конце 2024 года власти заключили контракт с ООО «Парма» для выполнения корректировки проектной документации, инженерных изысканий и строительства. Объект должен быть сдан не позднее 2026 года. В здании будут также размещены сауны и спортивные залы. 

Ранее URA.RU сообщало, что проект строительства дороги к горе Крестовой около Губахи, которая является популярным местом туристического отдыха в Прикамье, также получил положительное заключение экспертизы. Гора Крестовая — одна из высочайших точек Пермского края, популярный объект для пешего и горнолыжного туризма.

