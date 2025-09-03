«Макфа», бегство и «стволы»: что известно об уголовных делах челябинского экс-губернатора

МВД России переобъявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Что в разные годы инкриминировали бывшему главе региона, а теперь и бывшему владельцу холдинга «Макфа» — в материале URA.RU.
Будущий основатель «Макфы», депутат и губернатор начал бизнес еще студентом в 1992 году, зарегистрировав торгово-оптовую фирму «Темп». Недоброжелатели часто вспоминали «вагон с майонезом», перепродажа которого принесла первые большие деньги и некие теневые контакты, обеспечившие первоначальный капитал для приватизации в 1993 крупнейшего в Челябинске хлебокомбината №1. В 1995 году Юревич уже совладелец Челябинской макаронной фабрики, а также Сосновского хлебокомбината. К концу 1996 года сформирована ассоциация предприятий «Агропромышленное объединение „Макфа“».
В 2005 году Юревич победил на выборах мэра Челябинска, в 2010 году стал губернатором области. При его поддержке по спискам «Единой России» в Госдуму избирается его бизнес-партнер, Вадим Белоусов. В январе 2014 году Юревич был внезапно отправлен в отставку. Он вернулся в Госдуму, где оставался до 2016 года. Но пик политической карьеры был уже позади: при попытке переизбраться все партии отказали ему в поддержке, собрать подписи как самовыдвиженцу не удалось.
Без иммунитета
Силовики получили возможность реализовать свои многочисленные претензии к доселе едва ли не издевавшемуся над ними политику и олигарху. На родине его обвиняли в подстрекательстве к клевете на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина, получении взятки в размере 3,4 млрд с подрядчиков строительства дорог, выводе 1 млрд рублей со строительства дорожной развязки на улице Братьев Кашириных, получении взятки в 27 млн рублей от экс-министра здравоохранения области Виталия Тесленко.
В 2017 году против Юревича наконец возбудили уголовное дело, обвинив в получении взяток с медицинских и дорожных контрактов. Вину он не признал, но уехал в Лондон — и не зря. Суд заочно его арестовал и объявил в международный розыск.
Операция «Эвакуация»
На самой «Макфе» это никак не сказалось, и экс-губернатор и его семья продолжали исправно получать доходы с работающего по всей России и даже за рубежом. Ряд же доверенных лиц Юревича, вроде его экс-водителя и «ординарца» Александра Москалюка, тем или иным путем оказались за пределами России. К примеру, бесследно исчез директор московского филиала ОАО «Макфа», фигурант уголовного дела о получении взяток Андрей Чуркин.
Он вместе с Маргаритой Бутаковой обвинялись в посредничестве в передаче взятки в 3,4 млрд рублей от строителей дорог якобы для Михаила Юревича. Чуркин был помощником экс-депутата Госдумы и совладельца «Макфы» Вадима Белоусова, Бутакова — его тещей. Сам Белоусов просто не явился на вынесение приговора — и сейчас его родственники и адвокаты добиваются в судах, чтобы Белоусова признали без вести пропавшим.
Единственным из всех причастных к деятельности Юревича, получившим и отбывшим свой срок, оказался экс-глава челябинского минздрава Виталий Тесленко. Он же — так совпало — был единственным, кто признал свою вину и дал показания на бывшего босса.
Работа на добивание
В 2024 году Генпрокуратура нашла причины потребовать национализации бизнес-империи, заявив в иске о коррупционном происхождении бизнеса. Заодно надзорное ведомство решило взыскать с Юревича, его семьи и бизнес-партнеров дивидендов и прибыли за 20 лет, оценив их в 19,7 млрд рублей.
В октябре 2024 года Юревича заочно арестовали. При этом, в 2024 году дело по факту клеветы на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина прекратили. Также Юревич, по словам его адвоката Игоря Трунова, уже не фигурирует в последнем постановлении о предъявлении обвинения о выводе 1 млрд рублей со строительства дорожной развязки на улице Братьев Кашириных.
А в январе 2025 года экс-главе региона предъявили новые обвинения: в получении взятки и незаконное приобретение оружия. Впрочем, к общим проблемам Юревича это уже мало что добавляет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!