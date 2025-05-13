Киберполиция перечислила россиянам данные, которые никогда нельзя никому сообщать

Незнакомым людям не следует раскрывать личные данные, такие как номер банковской карты, срок ее действия и прочую информацию, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом предупредили в киберполиции России.
«Номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS, пуш-уведомления подтверждения», — говорится в сообщении telegram-канала киберполиции. Там добавили, что также нельзя сообщать паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также фотографии документов.
Разглашать краткосрочные пароли из сообщений, адрес проживания, номера телефонов родственников и точное местоположение также недопустимо. МВД настоятельно рекомендует не сообщать комбинации данных, такие как имя, дата рождения и номер телефона, так как этого достаточно для несанкционированного доступа к личной информации. Официальные организации никогда не запрашивают у граждан такие данные по телефону или в чатах, заключили в сообщении.
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