Киберполиция перечислила россиянам данные, которые никогда нельзя никому сообщать

Киберполиция: незнакомым людям не стоит раскрывать номер банковской карты
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МВД рекомендует не сообщать личные данные, такие как имя, дата рождения и номер телефона
МВД рекомендует не сообщать личные данные, такие как имя, дата рождения и номер телефона Фото:

Незнакомым людям не следует раскрывать личные данные, такие как номер банковской карты, срок ее действия и прочую информацию, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом предупредили в киберполиции России.

«Номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS, пуш-уведомления подтверждения», — говорится в сообщении telegram-канала киберполиции. Там добавили, что также нельзя сообщать паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также фотографии документов.

Разглашать краткосрочные пароли из сообщений, адрес проживания, номера телефонов родственников и точное местоположение также недопустимо. МВД настоятельно рекомендует не сообщать комбинации данных, такие как имя, дата рождения и номер телефона, так как этого достаточно для несанкционированного доступа к личной информации. Официальные организации никогда не запрашивают у граждан такие данные по телефону или в чатах, заключили в сообщении.

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Незнакомым людям не следует раскрывать личные данные, такие как номер банковской карты, срок ее действия и прочую информацию, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом предупредили в киберполиции России. «Номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS, пуш-уведомления подтверждения», — говорится в сообщении telegram-канала киберполиции. Там добавили, что также нельзя сообщать паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также фотографии документов. Разглашать краткосрочные пароли из сообщений, адрес проживания, номера телефонов родственников и точное местоположение также недопустимо. МВД настоятельно рекомендует не сообщать комбинации данных, такие как имя, дата рождения и номер телефона, так как этого достаточно для несанкционированного доступа к личной информации. Официальные организации никогда не запрашивают у граждан такие данные по телефону или в чатах, заключили в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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