МИД РФ указал на признаки отчаяния Запада в последних шагах европейских политиков

«Отдает отчаянием» вброс о якобы гибридной атаке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со стороны Кремля, из-за которой самолет пришлось сажать по бумажным картам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и ее самолет, садившийся по бумажным картам, отдает отчаянием», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее пилоты самолета, на котором летела фон дер Ляйен были вынуждены совершить ручную посадку в аэропорту Пловдива (Болгария) из-за сбоя навигационной системы GPS. После слухов о причастности к произошедшему со стороны русских пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет к сбою на самолете никакого отношения.
