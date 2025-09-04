МИД РФ указал на признаки отчаяния Запада в последних шагах европейских политиков

Захарова: вброс про гибридную атаку самолета фон дер Ляйен отдает отчаянием
Обвинение в сторону Кремля о причастности к сбою на самолете «отдает отчаянием», заявила Захарова
Обвинение в сторону Кремля о причастности к сбою на самолете «отдает отчаянием», заявила Захарова
Восточный экономический форум — 2025

«Отдает отчаянием» вброс о якобы гибридной атаке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со стороны Кремля, из-за которой самолет пришлось сажать по бумажным картам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и ее самолет, садившийся по бумажным картам, отдает отчаянием», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее пилоты самолета, на котором летела фон дер Ляйен были вынуждены совершить ручную посадку в аэропорту Пловдива (Болгария) из-за сбоя навигационной системы GPS. После слухов о причастности к произошедшему со стороны русских пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет к сбою на самолете никакого отношения.

