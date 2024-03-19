Курганских чиновников заставят ответить за проблемы в бунтующем микрорайоне

20 марта 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Мэрии Кургана придется ответить на вопросы депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты планируют вынести обсуждение вопросов про проблемы с ремонтом, освещением и канализацией в жилых домах микрорайона Зайково, где жители протестовали против перекрытия трассы «Иртыш». Чиновники готовят запрос в городскую администрацию. Информация об этом прозвучала на заседании постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU. «Из Зайково активно поступают жалобы. В первую очередь просят построить прямую дорогу до микрорайона. Второе — это решение проблем с водоснабжением, ремонт улиц и установка освещения. Вот такие у нас предложения для обсуждения на дальнейших заседаниях», — с таким обращением выступил депутат городской думы Иван Камшилов, передает корреспондент. На заседании прозвучало, что предложение для рассмотрения вопроса по строительству дороги передадут комиссии по развитию городского хозяйства. По поводу канализации ответили, что нужно формировать запрос от постоянной депутатской комиссии на имя главы города. Дальнейшее обсуждение будет проходить по результату ответа от властей. «Мы предлагаем ознакомиться со всем по порядку: получить информацией в письменном виде, принять решение о целесообразности данного вопроса и перейти к обсуждению», — озвучили на заседании депутаты. В микрорайоне Зайково жители активно выступают с жалобами. В ноябре 2023 года курганцы вышли на митинг, чтобы добиться отмены решения о перекрытии трассы «Иртыш». Представители администрации должны были предупредить жителей, что они собираются демонтировать светофор и восстановить осевое барьерное ограждение, запретив левый поворот. Однако этого не было сделано. Тогда для того, чтобы успокоить граждан в микрорайон приехала экс-глава Кургана Елена Ситникова. После визита мэра в Зайково транспортники пошли навстречу горожанам и изменили решение по поводу трассы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты планируют вынести обсуждение вопросов про проблемы с ремонтом, освещением и канализацией в жилых домах микрорайона Зайково, где жители протестовали против перекрытия трассы «Иртыш». Чиновники готовят запрос в городскую администрацию. Информация об этом прозвучала на заседании постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU. «Из Зайково активно поступают жалобы. В первую очередь просят построить прямую дорогу до микрорайона. Второе — это решение проблем с водоснабжением, ремонт улиц и установка освещения. Вот такие у нас предложения для обсуждения на дальнейших заседаниях», — с таким обращением выступил депутат городской думы Иван Камшилов, передает корреспондент. На заседании прозвучало, что предложение для рассмотрения вопроса по строительству дороги передадут комиссии по развитию городского хозяйства. По поводу канализации ответили, что нужно формировать запрос от постоянной депутатской комиссии на имя главы города. Дальнейшее обсуждение будет проходить по результату ответа от властей. «Мы предлагаем ознакомиться со всем по порядку: получить информацией в письменном виде, принять решение о целесообразности данного вопроса и перейти к обсуждению», — озвучили на заседании депутаты. В микрорайоне Зайково жители активно выступают с жалобами. В ноябре 2023 года курганцы вышли на митинг, чтобы добиться отмены решения о перекрытии трассы «Иртыш». Представители администрации должны были предупредить жителей, что они собираются демонтировать светофор и восстановить осевое барьерное ограждение, запретив левый поворот. Однако этого не было сделано. Тогда для того, чтобы успокоить граждан в микрорайон приехала экс-глава Кургана Елена Ситникова. После визита мэра в Зайково транспортники пошли навстречу горожанам и изменили решение по поводу трассы.