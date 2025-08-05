Фирма челябинских бизнесменов не смогла закрыть долг военврача-банкрота Мицукова

Юридическая компания «Первый советник» челябинских бизнесменов Вайнштейнов не смогла погасить долг военврача и владельца курорта на Увильдах Александра Мицукова. Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, фирма сама вышла с инициативой в суд.
«В рамках дела о банкротстве ООО «Юридическая компания «Первый советник»» обратилось с заявлением о намерении погасить требования кредиторов должника Мицукова Александра Федоровича. В судебном заседании заявление общества рассмотрено — в удовлетворении заявления отказано», — отметили в суде.
Процедуру банкротства в отношении Мицукова по иску контролируемой экс-супругой Ингой и общим сыном Александром Майерами компании «Курорт Увильды» арбитражный суд ввел в ноябре 2024 года. Арбитраж признал требование кредитора обоснованным и инициировал реструктуризацию долгов до марта 2025 года. Мицуков утверждал, что долг был создан искусственно.
В мае 2025 году Мицуков обратился в полицию с заявлением на своего финансового управляющего Сергея Иванова. Бизнесмен заподозрил Иванова в работе в интересах бывшей жены. Финуправляющий хотел устроить распродажу имущества Мицукова, которая могла оставить его без 70-процентной доли в компании „ЮжуралПродукт“, контролирующей через «Курорт Увильды» работу санатория.
ЮК «Первый советник» принадлежит в равных долях Евгению Нагаеву и Наталье Ростовской. Нагаев является собственником и других бизнесов. Он — совладелец «Специализированного застройщика „Авенюинвест“». Также бизнесмен контролирует доли ряда фирм, включая управляющие компании новых микрорайонов. По данным URA.RU, за Нагаевым стоит семья предпринимателей Вайнштейнов.
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