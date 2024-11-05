05 ноября 2024

В Перми определили стоимость аудиенции у Деда Мороза

В Перми открыли продажу билетов в резиденцию Деда Мороза
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам предлагают встретиться с Дедом Морозом за 600 рублей
Пермякам предлагают встретиться с Дедом Морозом за 600 рублей Фото:

В Перми начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Групповые посещения стартуют с 18 декабря, индивидуальные — с 3 января. Билеты стоят по 600 рублей на человека, сообщается на странице Дачи Деда Мороза в социальной сети «Вконтакте». 

«Праздничные групповые визиты Дачи Деда Мороза пройдут 18 по 29 декабря, с 3 по 8 января индивидуальные посещения. Вас ждет: встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками — Сказочницей и Снежинками, экспресс-фотосессия с северным оленем Ямалом, осмотр дома Деда Мороза и творческий мастер-класс», — говорится в сообщении.

Уточняется, что резиденция размещается в историческом здании «Дача Синакевича». Адрес: Пермь, улица Танцорова, 24.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в 2023 году первыми посетителями новой пермской резиденции Деда Мороза стали ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку. Власти Перми отдали Деду Морозу здание, известное как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали летом прошло года.

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В Перми начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Групповые посещения стартуют с 18 декабря, индивидуальные — с 3 января. Билеты стоят по 600 рублей на человека, сообщается на странице Дачи Деда Мороза в социальной сети «Вконтакте».  «Праздничные групповые визиты Дачи Деда Мороза пройдут 18 по 29 декабря, с 3 по 8 января индивидуальные посещения. Вас ждет: встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками — Сказочницей и Снежинками, экспресс-фотосессия с северным оленем Ямалом, осмотр дома Деда Мороза и творческий мастер-класс», — говорится в сообщении. Уточняется, что резиденция размещается в историческом здании «Дача Синакевича». Адрес: Пермь, улица Танцорова, 24. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в 2023 году первыми посетителями новой пермской резиденции Деда Мороза стали ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку. Власти Перми отдали Деду Морозу здание, известное как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали летом прошло года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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