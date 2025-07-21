ФСБ задержала главу банка «Снежинский»: это человек бывшего челябинского вице-губернатора Сербинова

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали председателя правления банка «Снежинский», принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову, Федора Богданчикова. По данным URA.RU, его обвиняют в коммерческом подкупе.
«Утром 21 июля по месту жительства и работы Богданчикова прошли обыски и иные следственные действия. Председатель правления банка задержан. СКР по региону в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Решается вопрос об аресте», — рассказал источник.
По данным URA.RU, деятельность Богданчикова могла нанести ущерб государству на сумму свыше 1 млрд рублей. На него вышли в рамках расследования дела о коммерческом подкупе. По версии следствия, он систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. При этом, он мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 млрд рублей из средств АО «Банк ДОМ.РФ».
URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. В банке «Снежинский» уголовное дело не комментируют.
Богданчиков попал в поле зрения силовиков в конце декабря 2024 года. Тогда сотрудников кредитной организации допросили по делу о хищениях 1 млрд рублей, выделенных в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. Вместе с силовиками в банк зашла и комиссия ЦБ РФ.
Следственные действия продолжились в марте. Одновременно с этим поступила информация об увеличении суммы хищений. Сейчас расследование продолжается. В банке же начался спад рабочих процессов: клиенты забирают оттуда деньги, сотрудники увольняются, филиалы закрываются. Сербинов же начал ликвидировать бизнес.
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