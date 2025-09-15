Глава СКР по Челябинской области Колбасин вышел на пенсию

Глава челябинского следкома Алексей Колбасин ушел в отставку. Об этом URA.RU рассказал источник.
«В августе Колбасин ушел в отпуск, из которого сразу вышел на пенсию. Его отставку согласовали в центральном аппарате ведомства», — сообщил источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
Колбасин возглавлял региональный следком чуть больше года: с августа 2024 года. На посту он сменил ушедшего в отставку генерал-лейтенанта Петра Решетникова. Назначение выглядело многообещающим — Колбасин сходу включился в работу. Уголовные дела возбуждались, не дожидаясь реакции Москвы. Многие прочили ему генеральские погоны.
Но события августа поставили крест на карьере полковника: Генпрокуратура РФ включила его в список соответчиков по иску к основателю ЮГК Константину Струкову. Вместе с ним в список попализамруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. В иске речь шла о сумме свыше 3,9 млрд рублей. Именно такой ущерб, по мнению надзорного ведомства, нанесли компании бизнесмена окружающей среде. У всех ответчиков по делу арестовали активы, но вскоре со всех, кроме Струкова, арест был снят.
По мнению адвоката Михаила Яшина, представляющего интересы Колбасина, претензии Генпрокуратуры к его доверителю необоснованны. Он будет добиваться, чтобы список ответчиков был скорректирован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!