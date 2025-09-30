Защищает данные школьников и блокирует звонки от мошенников: почему MAX лучше остальных мессенджеров

Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман высоко оценил технологическую основу российского мессенджера MAX. Он отметил, что сервис следует рассматривать не просто как мессенджер, а как первый этап формирования защищенного, суверенного и масштабируемого центра коммуникаций и сервисов на территории России.
Несмотря на то, что ФСБ пока не признала российскую разработку надежной с точки зрения защиты персональных сведений, специалисты «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что MAX безопаснее других мессенджеров. По их данным, платформа запрашивает меньше доступов к данным пользователей и эффективнее противодействует мошенникам.
Разработчики рассказали, что при выявлении злоумышленников они блокируются там навсегда. Все, что известно о безопасности мессенджера MAX — в материале URA.RU.
Чем MAX лучше других мессенджеров
Надежность мессенджера MAX с точки зрения защиты персональных данных пока не подтверждена и проверяется ФСБ. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
Однако, несмотря на это российский мессенджер требует минимальный объем пользовательских данных и демонстрирует более высокую эффективность в борьбе с мошенниками по сравнению с другими аналогичными сервисами. К такому заключению пришли эксперты «Лаборатории Касперского» по итогам исследования разрешений и функциональных возможностей наиболее популярных приложений.
Кроме того, MAX запрашивает доступ исключительно к тем функциям устройства, которые требуются для его стабильной работы. Об этом рассказал член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По словам парламентария, российский сервис не является шпионской программой.
«В настоящее время вокруг мессенджера MAX распространяются слухи о якобы его интеграции в систему и поведении, напоминающем шпионское программное обеспечение. Данная информация не соответствует действительности. Приложение MAX, как и другие сервисы, действует в рамках общепринятых стандартов и запрашивает у пользователя доступ исключительно к тем возможностям, которые требуются для предоставления услуг», — сказал Немкин.
Депутат также поделился статистикой. Например, у WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), имеется 85 разрешений, у Telegram — 71, тогда как у MAX — 63. Каждое разрешение сопровождается разъяснением, и пользователь самостоятельно решает, предоставлять доступ или нет.
Российский сервис не получает скрытого доступа к веб-камерам пользователей. Доступ к камере возможен только при явном разрешении, например, при запуске видеозвонка или записи видео.
Защита данных школьников
В мессенджере также была реализована новая функция, направленная на усиление защиты обучающихся. В образовательной среде «Сферум» для всех пользователей, зарегистрированных в статусе «учащийся», по умолчанию активирован «Безопасный режим».
Режим повышенной безопасности предусматривает установку параметров конфиденциальности по умолчанию в «Контактах» школьника. В соответствии с такими настройками, пользователя можно найти и написать ему сообщение лишь от тех лиц, у которых уже сохранен его контакт в системе МАХ. В целях усиления защиты все контакты в сервисе «Сферум» подлежат обязательной процедуре верификации. Сотрудники образовательных учреждений — администраторы — подтверждают списки учащихся и преподавателей, а также осуществляют их синхронизацию с электронными дневниками.
На незаконный контент можно пожаловаться
В MAX есть возможность рассказать о замеченном небезопасном контенте. В каждом чате предусмотрена функция «Пожаловаться», которой пользователи могут воспользоваться для информирования модераторов о подозрительных сообщениях. Для подачи жалобы необходимо нажать и удерживать соответствующее сообщение, выбрать причину обращения из предложенного списка и отправить уведомление специалистам платформы. Центр безопасности фиксирует не только случаи спама, но также выявляет оскорбительные высказывания, попытки фишинга и проявления социальной инженерии.
Как мессенджер защищен от мошенников
Мошеннические звонки с незнакомых номеров по-прежнему представляют собой одну из основных опасностей для пользователей. Согласно информации сервиса Kaspersky Who Calls, в течение первых шести месяцев 2025 года свыше половины жителей России сталкивались с попытками телефонного мошенничества. Для повышения уровня безопасности пользователей сервис MAX внедряет технологии, позволяющие проверять репутацию абонента на основе специализированных баз данных. Такой подход способствует снижению вероятности утечки личной информации и финансовых убытков.
Также в мессенджере создан отдельный канал, цель которого — повышение уровня цифровой грамотности среди пользователей и противодействие интернет-мошенничеству. По информации представителей платформы, на новом ресурсе размещаются рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных в сети, а также инструкции по выявлению и предотвращению мошеннических действий.
Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно. В компании подчеркнули, что борьба со злоумышленниками является приоритетом для платформы. В центре безопасности мессенджера рассказывали, что за июль 2025 года было заблокировано свыше 10 тысяч номеров мошенников.
MAX оценили в США
Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман прокомментировал перспективы российского национального мессенджера. По словам эксперта, данный сервис представляет собой значительный шаг России к формированию собственной защищенной цифровой среды. Как отметил Шуцман, MAX — это не просто платформа для удобного общения, а элемент более масштабной стратегии по обеспечению цифрового суверенитета страны.
«Российский MAX правильнее всего воспринимать вовсе не как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, знаменующий серьезные намерения страны при построении собственного цифрового будущего», — сказал Шуцман.
Эксперт выделил компактный объем мессенджера, охарактеризовав это как свидетельство высокого профессионализма разработчиков и внимательного отношения к аудитории. Среди ключевых преимуществ MAX он назвал тесную интеграцию с государственными сервисами и корпоративными приложениями, стабильное качество связи, применение проверенных решений с открытым исходным кодом, что способствует ускоренному развитию продукта, а также рациональную политику в отношении разрешений.
Является ли MAX обязательным для россиян
Обязательное использование платформы для жителей РФ вводиться не будет. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин. Он подчеркнул, что основная задача платформы MAX заключается в предоставлении гражданам оперативного и защищенного доступа к различным цифровым сервисам, включая портал «Госуслуги» и приложения финансовых организаций.
*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.