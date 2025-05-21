Жители районов Тюменской области, дети которых болеют диабетом, не могут получить для них датчики непрерывного мониторинга глюкозы по месту жительства. Родителям приходится ехать в Тюмень, расстояние до которой может превышать сотни километров. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, столкнувшиеся с ситуацией лично.
«Живу в Тобольске. Проблемы с обеспечением датчиками к системе непрерывного мониторинга глюкозы. Обещают обеспечивать по месту проживания, но пока только на словах. С марта и по текущее время датчиков нет», — отметила в диалоге с URA.RU тюменка Лариса.
Она добавила, что из-за возникшей ситуации приборы для ребенка женщина покупает самостоятельно в аптеках и на маркетплейсах. Средняя стоимость такого датчика — порядка пяти тысяч рублей. При этом менять прибор следует не позднее двух недель после первого подключения или два раза в месяц.
С аналогичной проблемой столкнулись еще несколько жителей Тюменской области. Среди них и тюменка Эльза, проживающая в селе Ярково (110 километров от города). В больнице ее населенного пункта сейчас датчиков нет, в связи с чем ее направили в областную столицу. На данный момент она покупает приборы самостоятельно, но уже в начале июня собирается поехать в Тюмень.
В диалоге с URA.RU еще один тюменец отметил, что у него возникли проблемы с датчиками. При этом он проживает в селе Туртас Уватского района, которое находится за 350 километрах от Тюмени.
Среди столкнувшихся с проблемой также были жители села Уват (376 километров от Тюмени), Вагай (282 километра), село Исетское (70 километров), Нижняя Тавда (80 километров). Как отметили местные, не у всех есть машина, чтобы добраться до областной столицы, в связи с чем им приходится пользоваться рейсовыми автобусами.
Агентство URA.RU направило запрос в инфоцентр регионального правительства. Получить оперативный комментарий от ведомства не удалось, ответ ожидается.
Ранее тюменцы столкнулись с проблемой получения средств мониторинга глюкозы. Они полностью пропали из аптек и больниц. Агентство URA.RU лично подтвердило дефицит товара.
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