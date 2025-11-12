Водители легковушек получают штрафы в 600 тысяч из-за грузовиков

Водители грузовиков используют номера-дублеры для уклонения от ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU

Автовладельцы сталкиваются со штрафами на суммы до 600 тысяч рублей за нарушения из-за недобросовестных водителей грузовиков. Они используют номера-дублеры для уклонения от ответственности за перегруз или превышение габаритов.

«Водители легковушек получают штрафы до 600 тысяч из-за злоупотреблений со стороны шоферов грузовиков. Они используют номера-дублеры, чтобы уйти от ответственности за перегруз или превышение габаритов, в результате чего постановления приходят невиновным автовладельцам», — передают «Известия».

Проблема возникает из-за того, что автоматические весы, заработавшие в 2025 году на региональных трассах, фиксируют нарушения, но из-за подложных номеров постановления часто выставляются невиновным владельцам легковых автомобилей. Оспорить такие штрафы сложно: в Ространснадзоре нет такой же эффективной системы обжалования, как в ГАИ, и пострадавшим приходится отменять постановления через суды. В Ространснадзоре заявляют, что в случае, если на фотографии запечатлен легковой автомобиль, то в отношении его владельца постановление не издается.

Продолжение после рекламы