В ХМАО бухгалтер украла почти 7 миллионов рублей из сейфа своей компании

Бухгалтер из ХМАО воровала деньги из сейфа своей компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) бухгалтер одной из фирм регулярно воровала деньги из сейфа в своем рабочем кабинете. Она присвоила почти семь миллионов рублей, принадлежащих предприятию, сообщила полиция Югры.

«По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год женщина, занимая должность бухгалтера-кассира, систематически похищала денежные средства из сейфа, расположенного в ее рабочем кабинете. Общая сумма ущерба составила шесть миллионов 700 тысяч рублей», — рассказало ведомство на официальном сайте.

Кражу обнаружили при внеплановой инвентаризации. Во время допроса обвиняемая признала вину. Она пояснила, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей в семье. У нее был доступ к сейфу, и она решила воспользоваться служебным положением.

Продолжение после рекламы

Уголовное дело направлено в суд. Наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.