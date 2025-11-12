Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В ХМАО бухгалтер украла почти 7 миллионов рублей из сейфа своей компании

12 ноября 2025 в 10:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бухгалтер из ХМАО воровала деньги из сейфа своей компании

Бухгалтер из ХМАО воровала деньги из сейфа своей компании

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) бухгалтер одной из фирм регулярно воровала деньги из сейфа в своем рабочем кабинете. Она присвоила почти семь миллионов рублей, принадлежащих предприятию, сообщила полиция Югры.

«По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год женщина, занимая должность бухгалтера-кассира, систематически похищала денежные средства из сейфа, расположенного в ее рабочем кабинете. Общая сумма ущерба составила шесть миллионов 700 тысяч рублей», — рассказало ведомство на официальном сайте.

Кражу обнаружили при внеплановой инвентаризации. Во время допроса обвиняемая признала вину. Она пояснила, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей в семье. У нее был доступ к сейфу, и она решила воспользоваться служебным положением.

Продолжение после рекламы

Уголовное дело направлено в суд. Наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что главного бухгалтера подведомственного мэрии «Центра молодежи и дополнительного образования» в Урае признали виновной в мошенничестве с фондом оплаты труда. Она незаконно увеличила свою зарплату, в результате чего присвоила более 230 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал