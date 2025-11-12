В ХМАО бухгалтер украла почти 7 миллионов рублей из сейфа своей компании
Бухгалтер из ХМАО воровала деньги из сейфа своей компании
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Нефтеюганске (ХМАО) бухгалтер одной из фирм регулярно воровала деньги из сейфа в своем рабочем кабинете. Она присвоила почти семь миллионов рублей, принадлежащих предприятию, сообщила полиция Югры.
«По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год женщина, занимая должность бухгалтера-кассира, систематически похищала денежные средства из сейфа, расположенного в ее рабочем кабинете. Общая сумма ущерба составила шесть миллионов 700 тысяч рублей», — рассказало ведомство на официальном сайте.
Кражу обнаружили при внеплановой инвентаризации. Во время допроса обвиняемая признала вину. Она пояснила, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей в семье. У нее был доступ к сейфу, и она решила воспользоваться служебным положением.
Уголовное дело направлено в суд. Наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что главного бухгалтера подведомственного мэрии «Центра молодежи и дополнительного образования» в Урае признали виновной в мошенничестве с фондом оплаты труда. Она незаконно увеличила свою зарплату, в результате чего присвоила более 230 тысяч рублей из муниципального бюджета.
