Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области маршрутка №397 Магнитогорск-Верхнеуральск попала в ДТП на 171 километре трассы «Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск». В результате аварии три человека с травмами доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Водитель автобуса „ГАЗель Некст“, следующего по маршруту Магнитогорск-Верхнеуральск, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль „ВАЗ“. После столкновения автомобили съехали в кювет и опрокинулись, пострадали трое из семи пассажиров маршрутного автобуса», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводятся процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

