У экс-главы ГАИ Челябинска Гайде через суд отбирают автомобили и недвижимость

Имущество Алеександра Гайде хотят обратить в доход государства

У Александра Гайде, ранее занимавшего пост начальника ГАИ Челябинска, а ныне находящегося под следствием по делу о превышении полномочий и коррупции, через суд отбирают имущество: автомобили и недвижимость. Согласно базе данных Центрального райсуда города, вместе с ним в качестве ответчиков по делу проходят его дети, на которых, по предварительной информации, было оформлено имущество.

«Категория дела: об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“. Ответчик: Гайде Александр Владимирович, Гайде Виктория Александровна, Гайде Владимир Александрович», — указано в карточке дела.

По данным URA.RU, речь идет о движимом и недвижимом имуществе семьи Гайде: автомобили марок Volvo S80 и Toyota Camry, земельные участки и помещения, денежные средства в сумме около 3,5 млн рублей, на которые ранее были наложены обеспечительные меры по уголовному делу. Предварительно, экс-силовик, во время службы, переписал это имущество на детей. Поэтому их также указали в качестве ответчиков по иску.

Иск рассматривается с середины июня. Следующее заседание назначено на 14 ноября.