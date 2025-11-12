Логотип РИА URA.RU
Цены на вторичное жилье обновили рекорд в Екатеринбурге

Вторичное жилье подорожало до 132 тысяч за квадратный метр
12 ноября 2025 в 12:34
Квартиры подорожали на 1,63% с начала осени

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге цена квадратного метра на вторичном рынке превысила 132 тысячи рублей. Аналитика опубликована на сайте Уральской палаты недвижимости.

По данным на 3 ноября средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 132972 рублей. С начала осени квартиры подорожали на 1,63% с 130833 рублей.

Наиболее заметный рост стоимости произошел с начала лета. Еще в июне один квадратный метр в среднем стоил 128927 рублей (+3,13%). По данным сервиса «Авито Недвижимость», в сентябре на вторичном рынке было зафиксировано рекордное количество сделок с начала года. В Екатеринбурге интерес к покупке квартир вырос на 7%, а предложение — на 19%.

Цены уже обновляли рекорд в сентябре текущего года. Тогда один квадратный метр вторичного жилья в среднем стоил 131580 рублей. 

