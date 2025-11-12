Буровая компания устроила разлив нефти на реке в ЯНАО

В реку ЯНАО попало 20 литров дизеля Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО прокуратура требует заплатить буровую компанию 580 тысяч рублей за разлитый в реку дизель. В июле 2025 года в реку Антипаетаяха попало 20 литров дизельного топлива, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в июле 2025 года с принадлежащей ООО „Новоуренгойская буровая компания“ баржи площадки, следовавшей в судовом составе с буксирным теплоходом „Отдых“, произошел розлив в акваторию реки Антипаетаяха Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 20 литров дизельного топлива. Размер вреда, причиненного загрязнением водному объекту как объекту охраны окружающей природной среды, составил около 580 тысяч», — говорится в сообщении.