Армения не будет прекращать закупки зерна у России

12 ноября 2025 в 13:39
Фото: © URA.RU

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не планирует прекращать закупки зерна из России. Ранее Служба внешней разведки Российской Федерации информировала о том, что Армения в силу политических причин стремится дистанцироваться от Москвы и поддержать Украину, закупая у нее более дорогостоящее зерно.

