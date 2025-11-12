Армения не будет прекращать закупки зерна у России
12 ноября 2025 в 13:39
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не планирует прекращать закупки зерна из России. Ранее Служба внешней разведки Российской Федерации информировала о том, что Армения в силу политических причин стремится дистанцироваться от Москвы и поддержать Украину, закупая у нее более дорогостоящее зерно.
