Председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с губернатором ХМАО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. В беседе также приняли участие председатель думы округа Борис Хохряков и сенаторы от Югры Наталья Комарова и Александр Новьюхов, о чем сообщается на сайте Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что Югра основательно подготовилась к проведению Дней округа в Совете Федерации. «Дни Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Совете Федерации — хорошая возможность продемонстрировать достижения, поделиться проблемами, получить поддержку, высказать пожелания в адрес законодателей. Вам есть чем гордиться, о чем сообщить», — подчеркнула она.

Глава Совфеда добавила, что в регионе произошли позитивные перемены, активно развиваются экономика и социальная сфера, открываются новые объекты здравоохранения. При этом она обратила внимание на необходимость решения проблемы нехватки специалистов по ряду профессий.

Руслан Кухарук поблагодарил сенаторов за возможность представить регион в верхней палате парламента. «Это серьезное мероприятие, которое позволяет рассказать о положении дел и проектах, влияющих не только на развитие региона, но и страны в целом», — отметил губернатор.