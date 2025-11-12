Матвиенко провела разговор с губернатором ХМАО в личном кабинете. Видео
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с губернатором ХМАО
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. В беседе также приняли участие председатель думы округа Борис Хохряков и сенаторы от Югры Наталья Комарова и Александр Новьюхов, о чем сообщается на сайте Совета Федерации.
Матвиенко отметила, что Югра основательно подготовилась к проведению Дней округа в Совете Федерации. «Дни Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Совете Федерации — хорошая возможность продемонстрировать достижения, поделиться проблемами, получить поддержку, высказать пожелания в адрес законодателей. Вам есть чем гордиться, о чем сообщить», — подчеркнула она.
Глава Совфеда добавила, что в регионе произошли позитивные перемены, активно развиваются экономика и социальная сфера, открываются новые объекты здравоохранения. При этом она обратила внимание на необходимость решения проблемы нехватки специалистов по ряду профессий.
Руслан Кухарук поблагодарил сенаторов за возможность представить регион в верхней палате парламента. «Это серьезное мероприятие, которое позволяет рассказать о положении дел и проектах, влияющих не только на развитие региона, но и страны в целом», — отметил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что в Совете Федерации стартовали дни ХМАО. Делегацию возглавили губернатор Руслан Кухарук и спикер регионального парламента Борис Хохряков.
Автор видео: telegram-канал Руслана Кухарука
