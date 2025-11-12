ДТП маршрутки и грузовика под Верхнеуральском вылилось в уголовное дело

Следователи разбираются в обстоятельстивах аварии Фото: Илья Московец © URA.RU

Столкновение маршрутки с грузовиком на 170 километре дороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск» (вблизи Верхнеуральска) вылилось в уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сейчас следователи изучают документацию о маршруте и состоянии транспортного средства перед выездом.