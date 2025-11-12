Будет ли в Тюмени салют на Новый год 2026
Салюты организуют 9 Мая и в День города
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени не будет фейерверка в Новый год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, новогодний салют ежегодно не проводится.
В мэрии отметили, что традиционно в новогоднюю ночь фейерверк в Тюмени не запускают. Салюты организуют 9 Мая и в День города.
Ранее URA.RU писало, что в начале декабря в Тюмени установят праздничные световые фигуры. За два контракта по ремонту, установке и обслуживанию украшений мэрия заплатит почти 4,5 миллиона рублей.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!