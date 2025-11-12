Будет ли в Тюмени салют на Новый год 2026

Салюты организуют 9 Мая и в День города Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени не будет фейерверка в Новый год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, новогодний салют ежегодно не проводится.

В мэрии отметили, что традиционно в новогоднюю ночь фейерверк в Тюмени не запускают. Салюты организуют 9 Мая и в День города.