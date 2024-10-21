Курганский промышленник Попов продал миллиардный бизнес свердловским компаниям

Предприятие курганского промышленника из Шадринска Андрея Попова, занимающееся производством техники для горнодобывающей сферы, перешло под контроль свердловских компаний. Новыми владельцами стали акционерные общества «Спектр» и «Вертикаль». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Предприятие «ПСТ» из Шадринска за последний год заработало 2,3 миллиарда рублей.
«Новыми владельцами предприятия „ПСТ“ стали АО „Спектр“ и „Вертикаль“. Андрей Попов вышел из числа учредителей», — сообщили в бизнес-сообществе.
Информация о смене учредителей подтверждается открытыми данными. К АО «Спектр» перешел 51% акций, к АО «Вертикаль» — 49%.
Корреспондент URA.RU направил запросы по теме свердловским компаниям. Позвонить бизнесмену Андрею Попову за получением комментария журналисту не удалось, редакция не располагает его номером телефона.
Ранее URA.RU писало, что опытный промышленник Попов покинул должность гендиректора завода «ШААЗ». Он руководил им с 2016 года. Также Попов ушел с руководящего поста «Оренбургского радиатора».
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