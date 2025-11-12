Логотип РИА URA.RU
Токаев пригласил Путина в Казахстан подписать новые поколения документов

12 ноября 2025 в 16:59
Токаев подчеркнул, что визит должен иметь глубокое содержание

Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить страну в следующем году. Трансляция встречи ведется на сайте Кремля.

«Приглашаю вас посетить Казахстан в следующем году», — сказал Токаев. В ходе обсуждения двусторонних отношений была затронута тема подписания «новых поколений документов». Токаев подчеркнул, что визит должен быть не просто формальным, а иметь глубокое содержание. «С удовольствием приеду», — ответил Владимир Путин.

В ходе встречи главы Казахстана с президентом России было заявлено о том, что визит в Россию Токаева стал одним из важнейших событий для Казахстана. Подготовка к нему велась очень тщательно, учитывая уникальный масштаб двустороннего сотрудничества.

