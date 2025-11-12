Токаев пригласил Путина в Казахстан подписать новые поколения документов
Токаев подчеркнул, что визит должен иметь глубокое содержание
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить страну в следующем году. Трансляция встречи ведется на сайте Кремля.
«Приглашаю вас посетить Казахстан в следующем году», — сказал Токаев. В ходе обсуждения двусторонних отношений была затронута тема подписания «новых поколений документов». Токаев подчеркнул, что визит должен быть не просто формальным, а иметь глубокое содержание. «С удовольствием приеду», — ответил Владимир Путин.
В ходе встречи главы Казахстана с президентом России было заявлено о том, что визит в Россию Токаева стал одним из важнейших событий для Казахстана. Подготовка к нему велась очень тщательно, учитывая уникальный масштаб двустороннего сотрудничества.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.