Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Минобороны описало ситуацию в зоне СВО цитатой «Сектора Газа»

12 ноября 2025 в 19:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВС РФ вошли в Покровск под туманом

ВС РФ вошли в Покровск под туманом

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Минобороны России разместило в своем telegram-канале изображение российского бойца с цитатой «Но мы пройдем опасный путь через туман». Это строчки из песни российской рок-группы «Сектор Газа» «Туман». 

«Но мы пройдем опасный путь через туман», — разместило Минобороны в Telegram. На изображении запечатлен участник специальной военной операции, продвигающийся сквозь густую пелену тумана. 

Пост Минобороны появился на фоне информации о продвижении в Покровске ВС РФ благодаря туману. Как передает ВВС, в таких условиях беспилотники ВСУ неэффективны, а отсутствие воздушной разведки способствовало переброске российских подразделений в город.

Продолжение после рекламы

Информация о том, что бойцы зашли в Покровск, появилась 11 ноября. В операции им помог туман в городе, пишет Life.ru.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал