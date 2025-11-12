Минобороны описало ситуацию в зоне СВО цитатой «Сектора Газа»
ВС РФ вошли в Покровск под туманом
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Минобороны России разместило в своем telegram-канале изображение российского бойца с цитатой «Но мы пройдем опасный путь через туман». Это строчки из песни российской рок-группы «Сектор Газа» «Туман».
«Но мы пройдем опасный путь через туман», — разместило Минобороны в Telegram. На изображении запечатлен участник специальной военной операции, продвигающийся сквозь густую пелену тумана.
Пост Минобороны появился на фоне информации о продвижении в Покровске ВС РФ благодаря туману. Как передает ВВС, в таких условиях беспилотники ВСУ неэффективны, а отсутствие воздушной разведки способствовало переброске российских подразделений в город.
Информация о том, что бойцы зашли в Покровск, появилась 11 ноября. В операции им помог туман в городе, пишет Life.ru.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
