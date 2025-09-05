Сийярто жестко ответил на мечты Зеленского о ЕС

Венгерский народ не поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Таким образом он отреагировал на недавние претензии президента Украины Владимира Зеленского.
«В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется извне. Единственное, что нас волнует, — это мнение венгерского народа, и он ясно высказался: он не хочет видеть Украину в Европейском Союзе. Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС», — заявил Сийярто в соцсети.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозах в адрес Венгрии и сообщил о серьезных атаках на энергетические системы страны, которые Будапешт расценил как посягательство на государственный суверенитет. Венгерская сторона подчеркивала, что не участвует в военном конфликте и ожидает уважения к своему суверенитету со стороны Украины.
Также, в 2022 году, Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию за то, что страна не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружие и не разрешает его транзит через свою территорию. Он обвинил Венгрию в отказе поддержать антироссийские санкции в области энергетики.
