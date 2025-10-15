Лавров рассказал, как Европа хочет подставить Трампа

Европейские лидеры намерены втянуть президент США Дональда Трампа в конфликт на Украине, чтобы он стал «войной Трампа». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Европейцы хотят, чтобы война стала „войной Трампа“. Это для них прямо бальзам на душу», — поделился Лавров в интервью «Коммерсанту».
Параллельно Европа готовит план по краже российских резервов, продолжил министр. » Вроде уже и бельгийцев уговорили, что — как у нас говорят в криминальном сообществе, «по принципу круговой поруки» — поделят ответственность», — сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон против такой идеи и называет это воровством.
Также в интервью Лавров затронул тему поставок США «Томагавков» Украине. Министр уверен, что Запад пытается повлиять на Трампа после переговоров на Аляске. Глава МИД РФ попросил разделять темы переговоров в Анкоридже и поставок «Томагавков».
