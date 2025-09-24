Банки в РФ неожиданно начали прощать просрочки по кредитам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники рынка не начисляют проценты за просроченные долги в 36% случаев
Участники рынка не начисляют проценты за просроченные долги в 36% случаев Фото:

Российские финансовые организации стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку — доля таких случаев заметно выросла в 2025 году. Это делается, чтобы избежать массовых банкротств клиентов, указано в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«В РФ банки стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку платежей. Доля таких случаев увеличилась с 0,01% (цифра держалась много лет) до 0,6–1,25% в первом полугодии текущего года. Также отсутствие начисления процентов сейчас фиксируется в 36% случаев, тогда как еще год назад показатель находился на уровне 20%», — на результаты исследования ОКБ ссылаются «Известия».

Ранее было установлено, что российские банки стали чаще задерживать закрытие счетов и возврат средств клиентам из-за усиления проверок по подозрению в отмывании денег и других финансовых нарушениях. При этом, несмотря на общее снижение ставок по вкладам, ряд крупных кредитных организаций в сентябре запустил новые акционные предложения с повышенными процентами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские финансовые организации стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку — доля таких случаев заметно выросла в 2025 году. Это делается, чтобы избежать массовых банкротств клиентов, указано в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ). «В РФ банки стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку платежей. Доля таких случаев увеличилась с 0,01% (цифра держалась много лет) до 0,6–1,25% в первом полугодии текущего года. Также отсутствие начисления процентов сейчас фиксируется в 36% случаев, тогда как еще год назад показатель находился на уровне 20%», — на результаты исследования ОКБ ссылаются «Известия». Ранее было установлено, что российские банки стали чаще задерживать закрытие счетов и возврат средств клиентам из-за усиления проверок по подозрению в отмывании денег и других финансовых нарушениях. При этом, несмотря на общее снижение ставок по вкладам, ряд крупных кредитных организаций в сентябре запустил новые акционные предложения с повышенными процентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...