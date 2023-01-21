Екатеринбургский цирк закрыл свои двери для посетителей. Фото

В Екатеринбурге цирк дал последнее представление и закрылся на реконструкцию

22 января 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Из-за большого ажиотажа цирк решил продлить гастроли шоу «Клоун» еще на два дня, хотя ранее речь шла о том, что учреждение закроют 15 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском цирке состоялось последнее представление, после чего учреждение закроется на два года ради реконструкции. Несмотря на то, что гастроли циркового шоу «Клоун», посвященного 100-летию со дня рождения артиста Юрия Никулина, длились пять недель, на последнем выступлении зал был заполнен полностью. На финальном шоу до старта ремонта цирка побывал корреспондент URA.RU. «Очень жаль, что цирк уходит на реконструкцию, ведь за эти праздники 75 тысяч зрителей насладились цирковым творчеством, в том числе дети мобилизованных граждан — это более пяти тысяч человек. Между Свердловской областью и екатеринбургским цирком сложились очень теплые дружеские взаимоотношения, но у нас есть великая радость в том, что в Нижнем Тагиле тоже есть государственный цирк», — поделился заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. Он выразил надежду, что свердловчане не забудут о такой радости, как цирк, и смогут посетить его и в танковой столице России, ведь сейчас добраться до Нижнего Тагила можно благодаря поездам и «Ласточкам». По словам директора цирка Тамары Бортниковой, все сотрудники и артисты относятся не к самому цирку, а входят в штат сотрудников Росгосцирка, а значит они продолжат работать и во время реконструкции. «Ни животные, ни артисты, ни сотрудники нашего цирка не пострадают из-за ремонта, потому как те, кто остаются в городе, выходят на реконструкцию цирка либо в цирковую гостиницу, а артисты и животные поедут по другим циркам России», — пояснила глава учреждения. На последнем представлении, которое цирк решил провести дополнительно по просьбе свердловчан 21 и 22 января, зал был полон людей — гости раскупили все билеты. Помимо этого, на гастроли «Клоуна» пришли и сотрудники цирка со своими семьями — для них оборудовали специальные скамейки, чтобы каждый смог насладиться шоу в последний раз. Ранее стало известно, что последним представлением перед закрытием цирка на реконструкцию станет новогоднее шоу «Клоун», посвященное 100-летию со дня рождения артиста Юрия Никулина. Ради этого в Екатеринбург даже привезли статую артиста весом в несколько тонн. Капитальный ремонт внутри цирка продлится в течение двух лет. Шоу «Клоун» привезли из Москвы под Новый год, чтобы порадовать свердловчан новой подачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зрителям предложили оценить цирковые номера с тематикой фильмов Никулина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы порадовать любителей цирка перед закрытием, на гастроли выделили дополнительные дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представление, посвященное Никулину, посетили 75 тысяч зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особенно гостей покорили тигры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство просит не расстраиваться посетителей — в ближайшие два года они смогут посетить цирк в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туда на гастроли также будут приезжать достойные артисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском цирке состоялось последнее представление, после чего учреждение закроется на два года ради реконструкции. Несмотря на то, что гастроли циркового шоу «Клоун», посвященного 100-летию со дня рождения артиста Юрия Никулина, длились пять недель, на последнем выступлении зал был заполнен полностью. На финальном шоу до старта ремонта цирка побывал корреспондент URA.RU. «Очень жаль, что цирк уходит на реконструкцию, ведь за эти праздники 75 тысяч зрителей насладились цирковым творчеством, в том числе дети мобилизованных граждан — это более пяти тысяч человек. Между Свердловской областью и екатеринбургским цирком сложились очень теплые дружеские взаимоотношения, но у нас есть великая радость в том, что в Нижнем Тагиле тоже есть государственный цирк», — поделился заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. Он выразил надежду, что свердловчане не забудут о такой радости, как цирк, и смогут посетить его и в танковой столице России, ведь сейчас добраться до Нижнего Тагила можно благодаря поездам и «Ласточкам». По словам директора цирка Тамары Бортниковой, все сотрудники и артисты относятся не к самому цирку, а входят в штат сотрудников Росгосцирка, а значит они продолжат работать и во время реконструкции. «Ни животные, ни артисты, ни сотрудники нашего цирка не пострадают из-за ремонта, потому как те, кто остаются в городе, выходят на реконструкцию цирка либо в цирковую гостиницу, а артисты и животные поедут по другим циркам России», — пояснила глава учреждения. На последнем представлении, которое цирк решил провести дополнительно по просьбе свердловчан 21 и 22 января, зал был полон людей — гости раскупили все билеты. Помимо этого, на гастроли «Клоуна» пришли и сотрудники цирка со своими семьями — для них оборудовали специальные скамейки, чтобы каждый смог насладиться шоу в последний раз. Ранее стало известно, что последним представлением перед закрытием цирка на реконструкцию станет новогоднее шоу «Клоун», посвященное 100-летию со дня рождения артиста Юрия Никулина. Ради этого в Екатеринбург даже привезли статую артиста весом в несколько тонн. Капитальный ремонт внутри цирка продлится в течение двух лет.