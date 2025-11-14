Логотип РИА URA.RU
Главную медсестру курганской больницы будут судить по делу о взяточничестве

14 ноября 2025 в 08:45
В Курганской области суд рассмотрит дело о взятках против главной медсестры ЦРБ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главная медицинская сестра Катайской ЦРБ (Курганская область) стала обвиняемой по двум эпизодам взяточничества. Об этом корреспондент URA.RU узнал в ходе мониторинга судебной картотеки районного суда.

«Уголовные дела — первая инстанция. Лица — Х.Л.Г. Перечень статей — ст.290 ч.3; ст.290 ч.3 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия)», — говорится в карточке уголовного дела. Фигурант является главной медицинской сестрой центральной районной больницы.

Редакции удалось узнать, что в ходе следственных действий на имущество женщины наложен арест. Решение было принято после ходатайства следователей. Суть обвинения — пока неясна. В следственном управлении региона ситуацию с уголовным делом медработника комментировать не стали.

