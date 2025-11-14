Главную медсестру курганской больницы будут судить по делу о взяточничестве

Главная медицинская сестра Катайской ЦРБ (Курганская область) стала обвиняемой по двум эпизодам взяточничества. Об этом корреспондент URA.RU узнал в ходе мониторинга судебной картотеки районного суда.

Редакции удалось узнать, что в ходе следственных действий на имущество женщины наложен арест. Решение было принято после ходатайства следователей. Суть обвинения — пока неясна. В следственном управлении региона ситуацию с уголовным делом медработника комментировать не стали.