Водитель трамвая не заметила ребенка Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Девочка, которую снес трамвай №10 в Екатеринбурге на Сортировке, опаздывала в школу и решила сократить путь, перебежав пути в неположенном месте. Сейчас 11-летний ребенок госпитализирован, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Пострадала 11-летняя девочка-пешеход, которая с различными травмами госпитализирована в детскую больницу №9. Бабушка пострадавшей пояснила сотрудникам ДПС, что внучка опаздывала в школу», — передает ведомство.

Водителем трамвая оказалась 46-летняя женщина с 25-летним стажем вождения подобного транспорта. Она объяснила, что не заметила девочку, которая внезапно выбежала на рельсы.

Материалы дела по факту ДТП инспекторы направят в ПДН. Вместе с этим они проверят, обучают ли детей правилам дорожного движения в школе, где учится пострадавшая девочка.

Авария случилась утром 14 ноября возле остановки «Дружининская». Из-за ЧП было парализовано движение трамваев на улице Технической.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области