Курганское СУ СК раскрыло суть претензий к медсестре ЦРБ по взяткам
Следователи завершили расследование уголовного дела о медсестре Катайской ЦРБ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Следователи завершил расследование уголовного дела в отношении главной медсестры Катайской ЦРБ (Курганская область). Установлено, что используя свое положение, женщина помогала заключать государственные контракты и договоры на поставку лекарств и медицинских изделий с двумя свердловскими компаниями. Об этом сообщается на сайте СУ СК Курганской области.
«В период с 2018 года по конец 2021 года обвиняемая, в силу занимаемой должности, способствовала заключению государственных контрактов и договоров на поставку в больницу лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения с двумя свердловскими компаниями», — пишут следователи. За лоббирование интересов поставщиков медсестра получила более 170 тысяч рублей. Деньги ей приходили переводом на ее банковскую карту.
Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УЭБ и ПК УМВД по Курганской области. Во время расследования женщина призналась в содеянном. Вскоре это дело рассмотрят в районном суде.
Ранее URA.RU сообщало, что в ходе следственных действий на имущество медсестры наложен арест. Решение было принято после ходатайства следователей.
