Лебедь летел на юг со своей стаей, но потерял силы и упал на мечеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центр помощи диким птицам «Нити» поступил на лечение лебедь, который упал на мечеть и пострадал. Уже на передержке у волонтеров он разворотил местную кухню. Об этом URA.RU рассказали в центре помощи.

«К нам поступил дикий лебедь. Во время лечения он ночью встал со своего места и разметал нам всю кухню, как заправский берсерк», — рассказали агентству в центре «Нити».

Дикий лебедь летел со своей стаей на юг, но в какой-то момент потерял силы и упал. А приземлился он прямо на тюменскую мечеть. Неравнодушные тюменцы, ставшие очевидцами этого, оперативно доставили его в центр помощи.

Несмотря на то, что после падения он ничего не сломал, состояние его было критическим. Птицу доставили на грани смерти. Чтобы стабилизировать его состояние, лебедя передали одному из волонтеров.

Придя в себя, лебедь вошел в режим берсерка и решил поиздеваться над окружением. Птица забежала на кухню, поела пожавал, испортила ламинат и разбила все горшки с цветами. Ко всему прочему, лебедь разбудил волонтера после ночной смены.

Из-за такого перформанса, птичку «выселили» из волонтерской квартиры и посадили в вольер. Сейчас он проходит дополнительные обследования и ждет транспортировку в Екатеринбург для оказания ему медицинской помощи. Питается много — умудряется съедать два таза корма за день.

Ранее в центре реабилитации «У Лукоморья» в Тюмени помогли осоеду со сломанным крылом, который сам пришел к людям за помощью. Также тюменские волонтеры спасли четырех уральских неясытей с переломами позвоночника и черепно-мозговыми травмами.