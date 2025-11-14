Смертельное ДТП произошло в Щучанском округе (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Щучанском округе (Курганская область) 14 ноября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Автомобиль LADA Priora разорвало в клочья при столкновении с грузовиком. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция во «ВКонтакте».

«В Щучанском округе в результате столкновения транспортных средств погибли двое. По предварительной информации водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишут в ГАИ.

Уточняется, что такие аварии часто происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения и неправильного выбора маневра. Специалисты призывают водителей быть более внимательными и осторожными на дороге, особенно в сложных погодных условиях. Также стоит воздерживаться от поездок за рулем в случае плохого самочувствия.

Продолжение после рекламы

За десять месяцев 2025 года в Курганской области в авариях погибли 90 человек. Чаще всего смертельные ДТП происходят на федеральных и региональных трассах из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу. Госавтоинспекция региона регулярно предупреждает водителей о недопустимости подобных нарушений.