Машину разорвало в клочья: на трассе в Курганской области погибли два человека. Фото, видео

В Курганской области в ДТП погибли два человека при столкновении с грузовиком
14 ноября 2025 в 15:12
Смертельное ДТП произошло в Щучанском округе (архивное фото)

Смертельное ДТП произошло в Щучанском округе (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Щучанском округе (Курганская область) 14 ноября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Автомобиль LADA Priora разорвало в клочья при столкновении с грузовиком. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция во «ВКонтакте».

«В Щучанском округе в результате столкновения транспортных средств погибли двое. По предварительной информации водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишут в ГАИ.

Уточняется, что такие аварии часто происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения и неправильного выбора маневра. Специалисты призывают водителей быть более внимательными и осторожными на дороге, особенно в сложных погодных условиях. Также стоит воздерживаться от поездок за рулем в случае плохого самочувствия.

За десять месяцев 2025 года в Курганской области в авариях погибли 90 человек. Чаще всего смертельные ДТП происходят на федеральных и региональных трассах из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу. Госавтоинспекция региона регулярно предупреждает водителей о недопустимости подобных нарушений.

Фото с места ДТП

Фото: ВКонтакте Госавтоинспекция 45

