Экс-депутат пермского заксобрания Белых обжалует компенсацию за незаконное уголовное преследование

Экс-губернатор Кировской области и бывший депутат заксобрания Прикамья Никита Белых планирует обжаловать решение Свердловского райсуда Перми. Речь идет о рассмотрении его иска к Министерству финансов РФ. Истец требовал компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей в связи с незаконным уголовным преследованием.

«Решение суда не удовлетворило сторону истца. Он рассчитывал на более значительную сумму. После анализа мотивировочной части судебного акта будет подготовлена апелляционная жалоба», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Кудрявцева.

СМИ сообщали о том, что 14 ноября суд частично удовлетворил иск Никиты Белых, назначив компенсацию в размере 200 тысяч рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В июле 2021 года СКР возбудил в отношении Никиты Белых уголовное дело по обвинениям в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Обвинения были связаны с займами, которые АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (100-процентная «дочка» областного правительства) получила от частной компании. Впоследствии организация была признана банкротом, а ее долги взыскал Арбитражный суд. Белых инкриминировали нанесение ущерба региону на сумму свыше 740 млн рублей.