Шторм сменится оттепелью: на Москву надвигается неделя климатических качелей

В Москве ожидается сильный ветер и снег с дождем Фото: Илья Московец © URA.RU

На Москве с 15 по 21 ноября ожидаются климатические качели. Сегодня на столичный регион обрушился сильный ветер. Синоптики обещают, что он вернется уже через несколько дней. Кроме того, температура воздуха будет то подниматься, то опускаться. Осадки тоже ожидаются разные — дождь и снег будут сменять друг друга на протяжении всей неделе. Подробнее о погоде URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Москву пришел ураганный ветер: когда вернется

В Москве в пятницу, 14 ноября, порывы ветра достигли штормовых показателей. Скорость ветра достигала 15 м/с. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, над Московской областью проходит североатлантический циклон, и столичный регион оказался во власти холодного фронта.

«Сегодня в Москве очень ветреный день. В конце дня после прохождения холодного фронта порывы ветра прекратятся. 15 м/с — это максимум, который ожидается», — рассказал синоптик.

Продолжение после рекламы

Александр Шувалов заявил, что такие порывы ветра отмечаются не повсеместно, а местами в Москве и Подмосковье. Также эксперт заявил, что ветер стихнет ненадолго. Уже во вторник, 17 ноября, он снова вернется и будет дуть с такой же скоростью — 15 м/с. Однако к вечеру того же дня снова стихнет.

Погода в Москве 15 и 16 ноября: похолодание и снег

По словам синоптика, 15 и 16 ноября в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. В субботу над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха понизится до -1 градуса.

Днем ожидается дождь, переходящий в снег. На дорогах Московской области появится гололедица. Ветер ожидается западного направления со скоростью в среднем 8 м/с. В воскресенье ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от — 2 до +3 градусов. Ночью столбики термометра покажут — 5 градусов.

Погода в Москве с 17 по 21 ноября: температурные качели

В течение следующей недели в Москве ожидаются климатические качели, сообщил Александр Шувалов. Во вторник, несмотря на сильный ветер до 15 м/с, ожидается потепление. Температура воздуха достигнет +8 градусов и продержится двое суток. По югу Московской области воздух может прогреться до +10 градусов. В эти дни ожидаются осадки: при потеплении снег сменится дождем.

В четверг, 20 ноября, температура воздуха понизится до 0...+2 градусов. В этот день снова пойдет снег. Ночью температура будет опускаться до -2 градусов.