В Госдуме объяснили, внесут ли Telegram в белый список

Telegram не может быть включен в перечень, так как является иностранным сервисом, заявил Немкин

Мессенджер Telegram не может быть внесен в «белый список» Минцифры, так как является иностранным приложением. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно», — заявил Немкин. Его слова приводит ТАСС. По его словам, Telegram является иностранным сервисом, поэтому «по определению» не может быть включен в этот перечень.

Ранее Telegram внедрил для некоторых российских пользователей новую функцию входа в аккаунт через подтверждение адреса электронной почты, расширив тем самым способы авторизации. До этого войти в мессенджер можно было только через сканирование QR-кода или с помощью номера телефона.

