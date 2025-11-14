В Госдуме объяснили, внесут ли Telegram в белый список
Telegram не может быть включен в перечень, так как является иностранным сервисом, заявил Немкин
Мессенджер Telegram не может быть внесен в «белый список» Минцифры, так как является иностранным приложением. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно», — заявил Немкин. Его слова приводит ТАСС. По его словам, Telegram является иностранным сервисом, поэтому «по определению» не может быть включен в этот перечень.
Ранее Telegram внедрил для некоторых российских пользователей новую функцию входа в аккаунт через подтверждение адреса электронной почты, расширив тем самым способы авторизации. До этого войти в мессенджер можно было только через сканирование QR-кода или с помощью номера телефона.
«Белый список» — перечень, который формирует Министерство цифрового развития. В него входят приложения и сервисы, которые могут работать при временном отключении мобильного интернета в целях безопасности.
